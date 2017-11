Navo-landen niet gul met troepen Afghanistan

Trump wil het totale aantal westerse troepen opvoeren van 13.000 nu naar 16.000 volgend jaar. Van die 13.000 komt ruwweg de helft uit andere landen dan Amerika. Navo-baas Jens Stoltenberg houdt goede hoop dat de verdeling 50/50 blijft, zo zei hij vanmiddag. Dat betekent: de helft uit Amerika en de helft uit de 38 andere deelnemende landen (Navo plus partners). Precieze cijfers verstrekte hij niet omdat het plaatje nog incompleet is en de Navo nog middenin haar proces van ‘force generating’ (troepen zoeken) zit.



Volgens Stoltenberg is het logisch dat het Amerikaanse aandeel relatief groot is, omdat de operaties in Afghanistan begonnen na de aanval op de twin towers in New York in september 2001, de eerste en tot nu toe enige keer dat de Navo haar beroemde bijstandsartikel 5 (‘een aanval op één is een aanval op allen’) activeerde.