Navo-topman eist terugtrekking Russische troepen bij Oekraïne

Bedreigde auteur blijft schrijven over etnische zuivering in China: 'Het gaat om het lot van miljoenen mensen’

12 april Ze werd gemarteld in de 'heropvoedingskampen’ van Xinjiang. De Kazachse arts en schooldirecteur Sayragul Sauytbay wil niet zwijgen en schreef een boek over de genocide in een Chinese goelag.