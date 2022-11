Nazaat Duitse keizer Wilhelm eist kastelen terug

Geheime stukken boven tafel: hoe nazaten Duitse keizer Wilhelm II in 2014 Huis Doorn opeisten (en bakzeil haalden)

Nazaten van de Duitse keizer Wilhelm II hebben in 2014 geprobeerd Huis Doorn, waarvan de keizer tot zijn dood in 1941 de bewoner was, weer in handen te krijgen. Dat blijkt uit geheime correspondentie tussen de Nederlandse regering en de Duitse vorstenfamilie Hohenzollern, die nu door toedoen van een Nederlandse geschiedenisstudent boven tafel is gekomen. Overigens haalden de Duitsers bakzeil.

23 november