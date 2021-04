Nederland een van de grootste EU-landen gelinkt aan ontbossing

Bloedige dag in Myanmar: 82 demonstran­ten gedood

11 april Bij demonstraties in de stad Bago in Myanmar zijn vrijdag zeker 82 mensen om het leven gekomen. Het was één van de bloedigste optredens van de veiligheidstroepen in Myanmar tegen de pro-democratische demonstranten sinds de machtsgreep van het leger op 1 februari, waarbij de gekozen regering van Aung San Suu Kyi werd verdreven.