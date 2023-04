Nederland evacueert onderdanen uit Soedan in internationale operatie, volgt op commandoactie VS

De Nederlanders worden geëvacueerd in een gezamenlijke operatie van verschillende landen die al bezig is, meldt minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra op Twitter. Nederland doet hieraan mee met een team van zijn ministerie en Defensie in Jordanië. ‘Zij gaan hun uiterste best doen om Nederlanders zo snel en veilig mogelijk op te halen’, schrijft hij. Details over de inzet kunnen om veiligheidsredenen nog niet worden gegeven.