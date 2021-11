Nederland fel op Belarus in gespannen situatie aan Poolse grens: ‘Mensonterende onbeschoftheid. Vluchtelingen dienen als ‘kanonnenvoer’.’

De Belarussische dictator Aleksandr Loekasjenko hoopt buurlanden als Polen en Litouwen maar ook Duitsland aan het wankelen te brengen. Het regime sluist al maanden migranten uit Irak, Syrië en andere landen door naar de grens met Navo-leden Polen, Litouwen en Letland. Loekasjenko zou deze landen met hen willen opzadelen uit woede over sancties die de EU en westerse bondgenoten hem en zijn trawanten hebben opgelegd wegens mensenrechtenschendingen.

Op sociale media zijn beelden te zien van honderden vluchtelingen die samendrommen aan de grens met Polen. Een menigte probeerde door een afscheiding met prikkeldraad te breken, maar kon door de inzet van traangas worden tegengehouden. Verder lopen grote groepen over de snelweg bij grensplaats Brest en in de bossen daar richting het westen. ,,Belarus stuurt aan op een confrontatie, waarbij mogelijk schoten worden gelost en slachtoffers vallen bij een massale grensoverschrijding”, stelt onderminister van Buitenlandse Zaken Piotr Wawrzyk op de Poolse radio.

Reactie Nederland: kanonnenvoer

Demissionair minister Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vindt het “van een mensonterende onbeschoftheid” dat het regime in Belarus op grote schaal vluchtelingen de grens met Polen over stuurt. Het is zaak daar in EU-verband snel paal en perk aan te stellen, zegt de minister in een debat met de Tweede Kamer.

Volgens Knapen dienen de vluchtelingen enkel ‘als wapen om de Europese Unie in verlegenheid te brengen’ om ze 'als een soort kanonnenvoer’ de grens over te laten gaan. Er gaan volgens hem geruchten dat er komende winter tot wel 55 vluchten per week vanuit het Midden-Oosten naar Belarus zullen komen.

Knapen noemt de situatie "onhoudbaar" en vreest "een hele nare situatie, ook humanitair", zeker als in het grensgebied tussen Polen en Belarus echt de winter invalt. Hij benadrukt dat Polen de taak heeft de buitengrens van de EU te bewaken, maar dat mensen die zich als politiek vluchteling melden wel het recht hebben om asiel aan te vragen.

Volledig scherm Migranten uit het Midden-Oosten en elders verzamelen zich aan de grens bij Grodno. © AP

Noodtoestand

De Poolse regering in Warschau besloot daarom tot crisisberaad. Het Poolse ministerie van Defensie verwijt de machthebbers in Minsk een nieuwe escalatie van de crisis. Aan de grenzen geldt al een noodtoestand, het aantal grenssoldaten is er vergroot tot 12.000. Ook Litouwen stuurt extra troepen naar de grens om zich voor te bereiden op een mogelijke veldslag.



Een deel van de migranten die naar Belarus worden gevlogen, komt via Moskou. Loekasjenko krijgt volle rugdekking van de Russische president Poetin bij zijn poging westerse landen te destabiliseren, melden waarnemers.

Hybride oorlogsvoering

De Europese Unie beschuldigt Belarus ervan migranten aan te moedigen de grens over de steken als een vorm van hybride oorlogsvoering. Buurland Letland noemt de situatie ‘alarmerend’. De verbannen leider van Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya drong aan op een krachtige reactie van de EU en de Verenigde Naties. ,,Het regime van Belarus escaleert, migranten zijn door gewapende mannen naar de EU-grens geduwd”, twitterde ze. ,,Smokkel, geweld en mishandeling moeten stoppen.”

De ‘escalatie’ aan de grens baart ook de Navo zorgen. ,,Dat Belarus migranten binnenhaalt om vervolgens te proberen hen naar Navo-landen door te sluizen is onaanvaardbaar”, zegt het bondgenootschap. Loekasjenko’s bewind gebruikt de migranten voor een zogenoemde hybride strijd, met niet-militaire middelen, constateren Navo-functionarissen. Litouwen, Letland en Polen komen daardoor onder druk, stellen ze vast.

Volledig scherm Deze afbeelding toont een luchtfoto van migranten en veiligheidspersoneel verzameld aan de grens met Kuznica, Polen. © AP

