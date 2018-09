Nederland stopt miljoenensteun aan oppositie Syrië

Franse regering: Zwanger? Drink geen wijn!

23:00 In Frankrijk wordt elke dag een baby geboren met gezondheidsproblemen doordat de moeder alcohol dronk tijdens de zwangerschap. Het gaat om zo’n 400 baby’s per jaar. Meer dan 50 baby’s per jaar hebben zelfs het zeer ernstige ‘foetaal alcoholsyndroom’, met misvormingen, groeiachterstanden of geheugenproblemen als gevolg.