Nederland voorop in strijd tegen wereldwijde ontbossing

Komende maandag worden de handtekeningen aangeboden aan Eurocommissaris Frans Timmermans in Brussel en aan minister Schouten in Den Haag. Bijzonder is dat nooit eerder zoveel Europeanen hun stem lieten horen bij een raadpleging op milieugebied. Bij alle eerdere EU-consultaties maakte alleen die over de zomer-wintertijd-discussie meer reacties los. Bij de coalitie van Nederlandse milieuorganisaties die flink heeft geijverd voor een strenge Europese bossenwet, wordt de respons toch wel gevierd als een extra succes. In geen land was het percentage handtekeningen per aantal inwoners hoger dan in Nederland. België, Zweden en Oostenrijk volgden.