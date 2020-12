Nederland wereldwijd in rechterrijtje qua snelheid van vaccinaties

In verschillende Europese landen is vandaag een begin gemaakt met de vaccinatie tegen het coronavirus. In onder meer Duitsland, Spanje, Polen, Griekenland en Italië werden kwetsbare burgers en zorgmedewerkers geïnjecteerd. Nederland volgt pas op 8 januari.

De Europese Unie treedt in de voetsporen van veel landen over de hele wereld, die al eerder begonnen zijn met het injecteren van hun bevolking. Nederland sluit zo ongeveer de rij in Europa. De oorzaak: nog niet alle software-systemen bij de GGD zijn klaar, zo hoorde de Tweede Kamer onlangs in een spoeddebat van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De GGD kwam pas recent in beeld als uitvoerder van de eerste inentingen, toen de vaccinatiestrategie werd aangepast. In andere landen werd dat vlotter geregeld.

In Duitsland is vandaag voor het eerst iemand ingeënt tegen het coronavirus. De 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt kreeg zaterdag, op tweede kerstdag, het vaccin toegediend. Dat is een dag eerder dan het geplande begin van de vaccinatie in Duitsland, meldt Bild, de grootste krant van het land.

Ook Hongarije is zaterdag begonnen met de coronavaccinatie. Mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn als eerste aan de beurt voor inenting, laat de regering aan persbureau Reuters weten. Hongarije ontving zaterdagochtend de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De doses zijn voldoende voor het vaccineren van bijna 4900 mensen.

China eerst

Hoewel nog geen enkel vaccin formeel groen licht heeft gekregen van de Chinese autoriteiten, was China het eerste land dat al vanaf deze zomer een vaccinatiecampagne lanceerde. Ook in China stak het virus eind vorig jaar de kop op. De eerste vaccinaties waren voorbehouden aan degenen die het meeste risico lopen (werknemers, studenten die naar het buitenland gaan, en zorgverleners). Er zouden al meer dan een miljoen Chinezen met verschillende vaccins zijn geïnjecteerd.

Rusland volgde op 5 december en begon arbeiders die gevaar liepen te vaccineren met Spoetnik V, ontwikkeld door het Russische Nationale Centrum voor Epidemiologie en Microbiologie Gamaleya.

Westen

Het Verenigd Koninkrijk was het eerste westerse land dat toestemming gaf voor het vaccin dat is ontwikkeld door de Amerikaans-Duitse alliantie Pfizer-BioNTech. De Britse vaccinatiecampagne begon op 8 december en volgens officiële cijfers hebben meer dan 600.000 mensen al de eerste van twee doses van het vaccin gekregen.



In het Westen volgden Canada en de Verenigde Staten op 14 december, Zwitserland op 23 december en Servië op 24 december, allemaal met het vaccin van Pfizer-BioNTech. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn ondertussen al meer dan een miljoen Amerikanen gevaccineerd. De Verenigde Staten en Canada zijn ook de eerste twee landen die het vaccin van het Amerikaanse Moderna hebben goedgekeurd.

Officiële cijfers

In het Midden-Oosten lanceerden de Verenigde Arabische Emiraten op 14 december als eersten hun campagne met vaccins van het Chinese Sinopharm in de hoofdstad Abu Dhabi. Eveneens in de Emiraten begon Dubai op 23 december te vaccineren met doses Pfizer-BioNTech. Saoedi-Arabië en Bahrein volgden op 17 december, Israël op 19 december, Qatar op 23 december, en Koeweit op 24 december. Oman zal zijn vaccinatiecampagne vandaag starten. Al deze landen kozen in eerste instantie voor Pfizer-BioNTech. Bahrein heeft ook doses Sinopharm geïnjecteerd. Israël injecteerde volgens officiële cijfers ongeveer 210.000 doses, Bahrein meer dan 50.000.

Latijns-Amerika, Mexico, Chili en Costa Rica begonnen hun campagne op 24 december met Pfizer-BioNTech-vaccins. Jordanië, Singapore en Argentinië hebben ook het Pfizer-BioNTech-vaccin goedgekeurd, maar de startdatum van hun campagne is nog niet bekend. Argentinië heeft ook het Russische vaccin Spoetnik V.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: