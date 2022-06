Nederlander (24) steekt schoolbegeleidster (61) en meisje (7) neer in Duitsland, slachtoffers zwaargewond

UpdateEen 24-jarige Nederlander is vrijdagavond in Stuttgart gearresteerd voor een steekincident bij een basisschool in zijn woonplaats, zo’n 10 kilometer buiten de stad. Daarbij waren ‘s morgens vroeg een 61-jarige begeleidster en een 7-jarig meisje zwaargewond geraakt.

Ze liggen in het ziekenhuis maar verkeren niet in levensgevaar, zegt een politiewoordvoerder zaterdagmorgen tegen deze site. Hij kan nog niet met zekerheid zeggen of er een relatie bestaat tussen de verdachte en de slachtoffers. ,,Maar daar gaan we tot nu toe niet van uit’’, klinkt het.

Over het motief van de twintiger bestaat onduidelijkheid. De man was volgens de zegsman niet bekend bij de politie. ,,De verdachte wordt vandaag voor de onderzoeksrechter geleid, die beslist of hij aangehouden blijft.’’

De Nederlander benaderde vrijdag in de vroege avond in Stuttgart een voorbijganger en vroeg die persoon de politie te bellen omdat hij naar eigen zeggen verantwoordelijk was voor het steekincident in zijn woonplaats Esslingen, zo'n 10 kilometer ten zuidoosten van de stad. De verdachte werd daarna zonder weerstand gearresteerd.

Het steekincident vond vrijdag omstreeks 08.00 uur plaats bij de ingang van de school. Die is officieel dicht vanwege de Pinkstervakantie, in de deelstaat Baden-Württemberg van 7 tot en met 19 juni. ,,In deze periode is er een speciaal vakantieprogramma voor kinderen. Om die reden was de begeleidster aanwezig en ook enkele kinderen’’, licht de politiewoordvoerder toe. De kinderen kregen psychologische bijstand.

De dader ging ervandoor nadat hij met een mes had ingestoken op zijn slachtoffers. De politie omschreef hem in haar opsporingsbericht als ‘ongeveer 30 tot 35 jaar oud, donkere huidskleur, ongeveer 1.75 meter lang, slank en met een lichte baard op zijn kin. Hij droeg een zwarte spijkerbroek en zwarte bovenkleding met witte letters.’

De politie lanceerde een grootscheepse zoekactie waarbij speurhonden en een helikopter werden ingezet. Ze vreesde dat de verdachte opnieuw zou toeslaan maar die vrees werd niet bewaarheid. In de loop van de middag werd het vermoedelijke steekwapen gevonden.