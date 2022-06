Nederlander (24) steekt vrouw en meisje (7) neer bij Duitse school

De man, die woont in Esslingen, viel hen aan bij de ingang van de school. Er waren op dat moment maar een paar kinderen in het gebouw en die hebben volgens de politie psychologische hulp gekregen. Na zijn daad vluchtte hij. De politie startte een grote zoektocht De man werd later vrijdag gearresteerd nadat hij een voorbijganger in Stuttgart had benaderd en hem vroeg de politie te waarschuwen omdat hij verantwoordelijk was voor de steekpartij.