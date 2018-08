Nederlander (39) verdrinkt in gletsjerrivier

RTL-serie Italiaans dorpje Ollolai overspoeld door Nederland­se toeristen

11:16 Ollolai, een dorpje in de binnenlanden van Sardinië, wordt overspoeld door Nederlandse toeristen. Het dorp is het decor van een reality-serie op RTL4, waarin vijf koppels een bouwval opknappen. ,,We krijgen hier nu op één dag net zoveel bezoekers als vroeger in een heel jaar.’'