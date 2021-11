Nederlander (45) laat landgenoot voor dood achter en ontvlucht Spanje, maar wordt later alsnog opgepakt

BENIDORMIn de Spaanse badplaats Benidorm is een 45-jarige Nederlander opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een zware mishandeling. Het slachtoffer was een 50-jarige landgenoot, met wie hij eerder ruzie had gemaakt op het terras van een bar. De vermeende dader liet het slachtoffer voor dood achter. De Guardia Civil was al maanden op zoek naar de Nederlander.

Het incident vond eind maart plaats in Alfaz del Pi, een plaatsje boven Benidorm. Een discussie tussen twee Nederlanders op een terras liep die bewuste middag volledig uit de hand. De gemoederen liepen zelfs zo hoog op dat de vechtersbazen vernielingen aanrichtten aan een van de etablissementen en meubels als wapens gebruikten.



Andere gasten op het terras probeerden de agressieve Nederlanders te kalmeren en waarschuwden in de tussentijd de hulpdiensten. Bij aankomst van de ambulance bleek een 50-jarige Nederlander zwaargewond te zijn geraakt. Het slachtoffer had een diepe snee in zijn buik en werd met spoed naar het ziekenhuis in Villajoyosa gebracht. Een spoedoperatie redde uiteindelijk zijn leven.

De Spaanse politie nam de zware mishandeling hoog op en stelde een zoektocht in naar de Nederlander. Die was op de hoogte van het onderzoek en koos eieren voor zijn geld door Spanje te ontvluchten en terug te keren naar Nederland. Hierdoor kwam de zaak enkele maanden stil te liggen.

Overmatig drankgebruik

In de veronderstelling dat het onderzoek onderop de stapel was beland, keerde de Nederlander recentelijk terug naar Spanje. De Guardia Civil (Spaanse militaire dienst die politietaken uitvoert, red.) van Alicante kwam hier achter en wist de Nederlander te traceren in een appartement in Cala de Finestrat, een baai in de populaire badplaats Benidorm. De verdachte is aangehouden op verdenking van poging tot moord, berichten Spaanse media. Zowel hij als het slachtoffer zijn eerder vanwege geweldpleging met de autoriteiten in aanraking geweest.

De aanleiding voor de vechtpartij was overmatig drankgebruik, verklaarden ooggetuigen. Het is niet duidelijk of de twee Nederlanders elkaar kenden. Evenmin is bekend hoe het nu met de 50-jarige Nederlander gaat en of hij voor de vechtpartij wordt vervolgd.

