Nederlander (49) krijgt twee jaar cel voor drugsfeiten in huurhuis Cambodja

Een rechtbank in Cambodja heeft een Nederlandse toerist veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar wegens het gebruiken en distribueren van drugs. Harry P. (49) werd in mei gearresteerd in zijn huurwoning in Chamkarmon, het meest zuidelijke district van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.

De duur van de gevangenisstraf van P. wordt beperkt tot een jaar. ,,De rest zal volledig worden opgeschort’’, hoorden Cambodjaanse media de rechter zeggen. De Nederlander leverde volgens hem drugs aan buitenlanders die in Phnom Penh verblijven. P. werd op 25 mei omstreeks 18.00 uur thuis gearresteerd nadat de politie zijn huurwoning was binnengevallen. Daarbij werd 3,19 gram drugs in beslag genomen.

In Cambodja werden in de eerste negen maanden van 2019 ruim 15.000 verdachten van drugsfeiten gearresteerd. Daaronder 324 buitenlanders met twaalf verschillende nationaliteiten, meldde de Cambodjaanse drugsbestrijdingsautoriteit in oktober. Volgens haar werd daarbij 405 kilo illegale drugs in beslag genomen.

Vorig jaar werden in totaal 10.199 verdachten van drugsfeiten gearresteerd in het Zuidoost-Aziatische land: 5.965 wegens drugshandel, 4.234 voor drugsgebruik. Onder die laatsten waren 213 buitenlanders van 15 verschillende nationaliteiten. In totaal werd 487 kilo drugs in beslag genomen (heroïne, cocaïne, crystal meth, ketamine) en 38 kilo droge marihuana.

Vijftien jaar cel

Volgens de Cambodjaanse strafwetgeving kan iemand die schuldig is bevonden aan de handel in meer dan 80 gram drugs levenslang worden opgesloten.

Een Deense toeriste werd in 2009 in Phnom Penh veroordeeld tot vijftien jaar cel wegens drugshandel. De politie arresteerde Johanne Vinther Axelsen (55) toen ze ruim 10.000 pijnstillers zonder recept, inclusief codeïne, naar adressen in de Verenigde Staten en Canada wilde verzenden. De pillen zaten verstopt in speelgoed, kleding en enveloppen.

Hoewel ze de medicijnen legaal had gekocht bij apotheken in de Cambodjaanse hoofdstad, maakte de Deense zich volgens de politie schuldig aan internationale drugshandel toen ze de pillen naar het buitenland probeerde te versturen.