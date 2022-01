Nederlander betrapt tijdens opmerkelijke cocaïnesmokkel vanuit Uruguay

Een Nederlander is op de luchthaven van Madrid gearresteerd nadat hij vanuit Uruguay had geprobeerd bijna 40 kilo cocaïne te smokkelen in twee aluminium kisten die aan hemzelf waren geadresseerd.

De drugs hebben bij verkoop in doses in Nederland een geschatte waarde van ruim 2,7 miljoen euro, verklaarde het Uruguayaanse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag tijdens een persconferentie op de luchthaven van Montevideo. Op de drugsmarkt in het Zuid-Amerikaanse land zou de lading bij verkoop in haar geheel omgerekend ruim 241.000 euro hebben opgeleverd. Als de lading zou zijn opgedeeld voor verkoop in het klein - goed voor 39.146.000 doses - zou ruim 605.000 euro zijn verdiend, aldus het ministerie.

De kisten waarin volgens de Nederlandse verzender filmapparatuur zat die naar Amsterdam moest, hadden in de vrachtterminal de argwaan gewekt van de anti-drugsbrigade. Zij controleerde de inhoud met behulp van een drugshond. De in het ruiken van drugs gespecialiseerde speurhond gaf aan dat in de kisten drugs verstopt zat. Achter dubbele wanden vonden de speurders 72 wikkels met daarin een geperste witte substantie. Het bleek te gaan om cocaïne.

De politie wist al snel de identiteit te achterhalen van de smokkelaar, die de kisten naar zichzelf had verstuurd. Hij bleek daarna een vlucht naar Amsterdam te hebben genomen met een tussenlanding in Madrid. Het Openbaar Ministerie lanceerde daarop een internationaal arrestatiebevel in samenwerking met Interpol. De internationale politiekoepel waarschuwde de Spaanse politie over de komst van de verdachte, die daarna werd gearresteerd op de luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hij is overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten in afwachting van zijn uitlevering aan Uruguay.

