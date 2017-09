Nederlander bij aardbeving Mexico: Iedereen rende naar de deur, mensen huilden

'Tranquilo'

Serge Steijn zat op het moment van de beving al in een restaurant. De serveerster kwam net aan zijn tafel om de bestelling te brengen. ,,Ze lachte naar me, maar ineens veranderde haar gezicht. Ze keek plotseling heel geschrokken, draaide zich om en rende weg naar de deur. Toen begon alles te trillen en te bewegen en zag ik iedereen naar de deur rennen.''



Steijn realiseert zich plots wat er aan de hand is en loopt achter de rest aan. ,,Er ging een alarm en er klonk een geautomatiseerde stem in het Spaans die zei dat we naar buiten moesten. De meeste mensen bleven rustig, maar sommigen raakten in paniek toen we met zijn allen naar buiten gingen. Het was druk, want er kwam heel veel personeel uit de keuken. Sommigen huilden zachtjes.'' Gasten en personeel verdrongen elkaar in hun haast om buiten te komen. ,,Ik zei steeds 'tranquilo' omdat ik bang was dat er paniek zou uitbreken. De meeste mensen waren ook kalm.''