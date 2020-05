Nederlander dood aangetroffen in huis Portugal, ‘sterke aanwijzingen’ van moord

Vrienden van de zestiger sloegen alarm omdat ze al enkele dagen niets meer van hem hadden vernomen. Leden van de vrijwillige brandweer rukten uit en arriveerden omstreeks 11 uur bij de woning van de man in Sítio do Barranco Novo bij Vila do Bispo. Ze constateerden dat er enkele ruiten waren vernield. De bewoner vonden ze vervolgens dood in bed. Hij had meerdere verwondingen, vooral in het gezicht en op zijn hoofd. De beginnende staat van ontbinding zou erop wijzen dat hij al ‘minstens 24 uur’ dood was.