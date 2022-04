Nederlander moet terechtstaan voor ‘illegaal betreden geheime bunker en bezit van spionagemateriaal’

Hij moet in september voor de rechtbank in La Spezia verschijnen wegens het illegaal betreden van militaire terreinen en het bezit van spionagemiddelen. De dertiger wordt beschuldigd van het niet naleven van het toegangsverbod voor de tunnels van het bunkercomplex in Acquasanta in de Noord-Italiaanse regio Ligurië. Het complex werd voor de Tweede Wereldoorlog gebouwd en fungeerde tot het eind van de Koude Oorlog, in 1991 met de val van de Sovjet-Unie, als wapenopslagplaats. Gele borden bij de toegangspoorten van de tunnels geven volgens de aanklager duidelijk aan dat het betreden verboden is.

De Nederlander was volgens het Openbaar Ministerie (OM) in het gezelschap van een 39-jarige Belg. Hij moet eveneens terechtstaan. Beide mannen liepen ook gevaar vanwege de aanwezigheid van asbest en omdat de paden in de tunnels door slijtage van het materiaal vol kuilen zitten, meldt de krant La Nazione.

Filmpje verwijderd

De twee urban explorers - verkenners van verlaten gebouwen - maakten het filmpje waarschijnlijk in de zomer van 2020. Dat leidt het OM af uit het gegeven dat de verdachten korte mouwen droegen. In december van datzelfde jaar verscheen hun video op YouTube. Het beeldverslag werd meer dan 200.000 keer bekeken.

De verdachten, die Engels spraken, waren in het inmiddels verwijderde filmpje niet met hun gezichten te zien maar ze konden desondanks worden geïdentificeerd. Dat gebeurde via onderzoek door politie en marine in la Spezia, volgend op een aangifte door commandant Georgio Lazio van het Maritiem Commando Noord. ‘Sporen’ in het filmpje en samenwerking met Interpol, die aanwijzingen bevestigde die de marine had verzameld, leidde de speurders naar de Nederlander en de Belg.

Hen hangt volgens de regionale krant een gevangenisstraf boven het hoofd van minimaal een jaar en maximaal vijf jaar. Beide verdachten worden in het artikel met voor- en achternaam genoemd, net als hun Italiaanse advocaten.

De Nederlander reageerde nog niet op ons verzoek om een reactie. Op zijn website staat onder andere dat hij fulltime bezig is met het documenteren van ‘de meest verbazingwekkende verlaten plekken ter wereld’. Zijn werk volgens hem gepubliceerd in onlinemedia en op televisie, waaronder National Geographic, Discovery Channel, Apple en CNN, tijdschriften, boeken en op zijn YouTube-kanaal met zo’n 400.000 abonnees.

Volledig scherm De Nederlander en de Belg waren niet herkenbaar in beeld maar werden geïdentificeerd aan de hand van 'aanwijzingen' in hun filmpje. © YouTube

Volledig scherm Gele borden geven volgens de aanklager duidelijk aan dat het verboden is het complex te betreden. © YouTube