Nederlander omgekomen tijdens duik in Franse grot

Russische veteranen spreken zich uit tegen de oorlog: ‘We kunnen niet winnen’

Ze hebben gediend in het Russische leger en gevochten in Afghanistan en Tsjetsjenië. Ze noemen de oorlog in Oekraïne een “onrechtvaardige aanval” op een kleinere buur. Oorlogsveteranen roeren zich en kijken kritisch naar de invasie én het Kremlin: “Poetin heeft omstandigheden gecreëerd waarin we niet kunnen winnen.”

6 oktober