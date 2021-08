Nederlander op Belgische Most Wanted-lijst na meer dan tien jaar opgepakt in Duitsland

Eric Robert De Cocq Van Delwijnen, de naar België uitgeweken Nederlander, werd donderdag gearresteerd door het FAST-team in het Duitse Löbau. Hij was meer dan 10 jaar spoorloos nadat hij in 2011 door de rechtbank in Gent veroordeeld werd tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Hij sloeg echter op de vlucht nog voor zijn proces begon.

De Nederlander kreeg in 2011 vijftien jaar cel voor de moordpoging op Andy Dobbelaere uit Moerbeke-Waas. Dat gebeurde in 2007, bij de uitgang van paaldansclub De Harlekijn in Assenede. Toen Dobbelaere naar buiten kwam, sloeg een man hem met een zware krik op het achterhoofd. Hij bleef achter met een gapende hoofdwond. De dader vluchtte, maar werd herkend door een vriendin van het slachtoffer: het was Eric De Cocq van Delwijnen. Het motief voor de aanval was niet duidelijk. Al had de politie wel snel een theorie. Dader en slachtoffer hadden allebei een gerechtelijk verleden. Het ging mogelijk om een afrekening in het criminele milieu.

Nog voor het proces begon, sloeg Eric De Cocq van Delwijnen op de vlucht. Vijf jaar na zijn veroordeling richtte de Federale Politie van België een Most Wanted-lijst op. Zijn naam stond er van in het begin op. ,,Het is dankzij een intensieve samenwerking van het Belgische FAST-team met verschillende andere Europese FAST-teams dat De Cocq Van Delwijnen uiteindelijk gelokaliseerd kon worden in Löbau, in de deelstaat Saksen in Duitsland. Het Duitse FAST-team heeft de man daar in de voormiddag van donderdag 12 augustus 2021 kunnen arresteren. Het gerecht vraagt nu de overlevering aan ons land”, zegt een woordvoerder van de Federale Politie tegen Het Laatste Nieuws.

Volgens een anonieme brief aan de politie vonden ze de Nederlander lange tijd niet omdat hij chirurgische ingrepen zou hebben laten doen om onherkenbaar te blijven. Of hij daadwerkelijk een gezichtstransplantatie onderging, is voorlopig onduidelijk.