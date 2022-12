Nederlander overleeft bizar kitesurfongeluk in Zuid-Afrika niet

met video Moeten we bang zijn voor een tweede oorlog in Europa? ‘Servië en Kosovo hebben er geen enkel belang bij’

Het Servische leger is in hoogste staat van paraatheid na oplopende spanningen met buurland Kosovo. De Servische president Aleksandar Vucic zegt er alles aan te doen om de Serviërs in het noorden van Kosovo te beschermen. Dreigt een nieuw gewapend conflict in Europa?

27 december