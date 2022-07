Nederlander uit Texas de cel in voor overval op tankstation en vlucht bij drugscontrole

Een 32-jarige Nederlander uit Texas moet 27 maanden de gevangenis in voor een overval op een tankstation in 2020 en een vluchtpoging tijdens een drugscontrole toen hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten. Dat blijkt uit vrijgekomen rechtbankstukken .

Melvin H. woont in Baytown (Texas) maar heeft de Nederlandse nationaliteit. Op 24 maart 2020 pleegde hij rond 4 uur ‘s nachts een overval op een Chevron-tankstation in Daphne (Alabama). Op beelden van bewakingscamera’s is te zien hoe hij een medewerker sommeert ‘de kassa leeg te maken’. Hij legt zijn hand op zijn broeksband en zegt dat hij de medewerker geen pijn wil doen. De medewerker denkt dat H. een wapen heeft.

H. gaat er vandoor met 280 dollar in een witte plastic zak. Twintig minuten later belt hij zelf het alarmnummer 911 om te melden dat hij zojuist getuige is geweest van een overval op het tankstation. Ook de medewerker heeft inmiddels via een mobiele telefoon van een andere klant de politie gewaarschuwd.

Bellend langs de weg

Agenten treffen . bellend langs de weg aan. De Nederlander had behalve het geld ook de sleutel van een hotelkamer, twee mobiele telefoons en een portemonnee bij zich. H. zegt dat hij drie dagen daarvoor een auto-ongeluk heeft gehad en sindsdien in een motel verblijft. Als de agenten druk op hem uitoefenen, zegt H.: ,,Breng me gewoon naar de gevangenis, man. Laat de rechter doen wat hij of zij moet doen.”

H. werd in afwachting van de rechtszaak onder voorwaarden vrijgelaten. Zonder toestemming verliet hij op 21 juni vorig jaar de staat Alabama en ging op weg naar Texas. Bij een checkpoint bij Sarita moest hij stoppen voor een drugscontrole. De drugshond sloeg aan, en toen H. op verzoek van agenten zijn kofferbak opende stapte hij weer in de auto en reed met hoge snelheid weg. Na een vlucht van bijna 15 kilometer, waarbij hij snelheden van 160 kilometer per uur haalde, werd H, opgepakt op een parkeerplaats langs de snelweg.

Arrestatiebevel

In maart bekende hij voor schuldig te zijn aan de overval. Hij zei te zijn gevlucht bij de drugscontrole vanwege het dreigende arrestatiebevel omdat hij tegen de voorwaarden uit Alabama was vertrokken. In zijn auto werd een kleine hoeveelheid marihuana gevonden.

De advocaat van H. betoogde dat zijn cliënt niet veroordeeld kon worden voor het zwaaien of gebruiken van een wapen, omdat hij die niet had. Maar justitie wees erop dat het simuleren van wapenbezit bij een overval ook strafbaar is. ,,Zoals de video laat zien, hield H, zijn hand continu in zijn broeksband terwijl de medewerker van het tankstation al het geld in de kassa haalde en in een plastic zak stopte zoals H. eiste’', stellen de aanklagers.

H. moet nu 2 jaar en drie maanden de cel in.