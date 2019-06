Nederlander vast in België voor zware mishandeling stiefzoontje

UPDATE Verjaar­dags­vlucht eindigt in drama: Nederland­se piloot Marcel (52) omgekomen, vriendin (31) vermist

13:39 Een Nederlandse sportvlieger is bij de Australische stad Brisbane om het leven gekomen. Het lichaam van de in Australië wonende man is vandaag in een deel van het wrak van zijn vliegtuigje gevonden, nadat hij gisteren met het toestel voor de kust ten zuidoosten van Brisbane was verdwenen.