Nederlander verbannen uit Thailand: autoriteiten waarschuwen toeristen voor strengere handhaving

Een 46-jarige Nederlander is in Thailand gearresteerd omdat zijn visum was verlopen. Na het betalen van een boete of het uitzitten van een gevangenisstraf zal hij het land worden uitgezet. De arrestatie van Alexander de R. is een van een reeks voorbeelden waarmee de Thaise overheid wil laten zien dat ze streng optreedt tegen toeristen die de regels overtreden.

Dit gebeurt om het almaar toenemende toerisme naar het Aziatische land te beschermen, zo verklaarde Immigratie-baas luitenant-generaal Sompong Chingduang tegenover Thaise media. Hij waarschuwde buitenlandse toeristen dat zijn diensten een hernieuwde handhavingscampagne zijn begonnen tegen buitenlanders die de Thaise wetgeving overtreden. ,,Dit is nog maar het begin’’, zei hij dreigend.



Alexander de R. werd maandag bij het Big Tree Village, een populair resort op het eiland Koh Samui, gecontroleerd door agenten van de immigratiepolitie. Die ontdekten dat zijn visum sinds 21 juli was verlopen. De Nederlander was het land in juni binnengekomen vanuit buurland Maleisië. Hij werd ingerekend en overgedragen aan de politie in Bor Phut. Dat gebeurde nadat de veertiger publiekelijk te kakken was gezet voor de media. Daarbij verborg hij zijn gezicht achter een bundel papier.



Na de juridische procedure tegen hem – visumoverschrijding geldt als een misdrijf – zal hij een boete opgelegd krijgen of een gevangenisstraf moeten uitzitten. Vervolgens zal de immigratiepolitie hem het land uitzetten met het verbod om de komende vijf jaar terug te keren. De handhaving van dat verbod is vrij gemakkelijk, omdat de grensposten zijn uitgerust met biometrische apparatuur die vingerafdrukken en gezichten herkent.

Tweede Nederlander

Alexander de R. was de tweede Nederlander in korte tijd die in Thailand werd gearresteerd. Begin oktober gebeurde dat met een Nederlander die in Koh Samui woonde. Hij was aan de hand van bewakingsbeelden ontmaskerd als de man die een computerspel had gestolen uit een winkel op buureiland Koh Tao.

Een dag voor de arrestatie van Alexander de R. nam de immigratiepolitie op het eiland Koh Pha Ngan een Nigeriaans staatsburger in hechtenis. De 36-jarige Ezizhe C. bleek geen geldig reis- of identiteitsdocument te hebben dat zijn verblijf in Thailand rechtvaardigde. Het paspoort van de Afrikaan was sinds 28 september verlopen.

Zuiden

De focus van de nationale campagne lijkt volgens Thaise media voorlopig te liggen op het zuiden van het land, met name op de bij westerse toeristen populaire eilanden Koh Samui, Koh Pha Ngan en Koh Tao. Vorige week werden ook al enkele buitenlanders gearresteerd die zich schuldig hadden gemaakt aan allerhande misdrijven.