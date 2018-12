Nederlander verdronken na muistroom in Zuid-Afrika

Broer politie-informant komt om bij kogelregen in Italië

18:59 In de Italiaanse havenstad Pesaro is op eerste kerstdag een broer van een voormalig lid van de maffiaclan ‘Ndrangheta op straat geëxecuteerd. Dat melden Italiaanse media. De broer van het slachtoffer werkte al een tijd mee met de Italiaanse justitie. De politie vermoedt dat gaat het om een afrekening in het milieu.