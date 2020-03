‘Nederlanders in Colombia aangehouden en uitgezet voor schenden quarantaine’

Drie Nederlandse toeristen die in Colombia de opgelegde corona-quarantaine zouden hebben geschonden en toch de straat opgingen, zijn door de politie aangehouden en het land uitgezet. Dat meldt een radiostation in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá.

Door Maaike Polder

Volgens radiozender Blu Radio moest het drietal vanwege het coronavirus in verplichte quarantaine maar hielden ze zich daar niet aan. Ze zouden zijn aangehouden op straat in het toeristenstadje Villa de Leyva, ten noordoosten van Bogotá in het departement Boyaca toen ze naar het vliegveld wilden. Volgens het radiostation zijn ze als ‘Irresponsables!’ (onverantwoordelijk) het land uitgezet.

Volgens de Nederlandse ambassade zit de zaak anders in elkaar: ,,Deze mensen zijn niet opgepakt, maar staande gehouden. Ze hielden zich alleen gewoon aan de wet’’, zegt een medewerker van de Nederlandse ambassade in Bogotá tegen deze site. Het drietal had zelf vliegtickets naar Nederland gekocht en was onderweg naar het vliegveld. ,,Toen ze staande werden gehouden, hebben ze meteen ons gebeld en wij hebben de autoriteiten uitgelegd dat de Nederlanders zich wel degelijk aan de voorschriften hadden gehouden. Vervolgens werden zij door de autoriteiten naar het vliegveld begeleid’’, aldus de ambassade. Het drietal is inmiddels op weg naar Nederland.

Vast in Colombia

Op dit moment zitten er honderden Nederlanders in Colombia, onzeker of ze de komende week naar Nederland terug kunnen reizen. President Ivan Duque van Colombia twitterde vandaag dat er vanaf maandag minimaal een maand helemaal geen vluchten zijn naar Colombia. Het is onduidelijk wat dit betekent voor de geplande vluchten uit het land, onder meer naar Nederland. De komende dagen gaan er nog wel een paar vluchten, onder meer via Madrid, maar dat is lang niet genoeg voor alle Nederlanders.

Verplichte quarantaine

In heel Colombia moeten buitenlanders die na 15 maart in het land zijn aangekomen, verplicht veertien dagen in zelf-quarantaine in bijvoorbeeld hostel of hotel. Voor wie al langer in het Zuid-Amerikaanse land is, geldt dat niet.