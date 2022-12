‘Nederlanders in Peru, ga naar Lima als dat kan, kom niet in de buurt van demonstraties’

Nederlanders in Peru moeten uit de buurt blijven van demonstraties. Als ze de kans krijgen om naar de hoofdstad Lima te vliegen ‘raden we u aan die kans te gebruiken.’ Dat is te lezen in een bericht dat is gestuurd aan Nederlanders die zich hebben aangemeld voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Door de massale protesten in Peru zijn tientallen Nederlanders gestrand in het Zuid-Amerikaanse land. In het land is politieke onrust en veel vliegvelden zijn daardoor gesloten.

Ook valt in het bericht te lezen dat er voor zover bekend geen Nederlanders meer zijn die vastzitten in bussen bij wegblokkades. ‘De ambassade heeft alle relevante Peruaanse autoriteiten geïnformeerd over de situatie waarin u zich bevindt en overlegt over mogelijkheden om spoedig door te reizen’, aldus BuZa in het bericht. In Lima zou het nog relatief rustig zijn.

Gisteren werd bekend dat tientallen Nederlanders zich hebben gemeld bij het ministerie omdat ze in de problemen zijn gekomen vanwege de onrust. Ze kunnen bijvoorbeeld hun reis niet vervolgen. Nederlanders in het Zuid-Amerikaanse land wordt aangeraden om zich te registreren voor de informatieservice van Buitenlandse Zaken.

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Demonstranten houden borden omhoog die ervoor pleiten om president Pedro Castillo vrij te laten. © REUTERS

Vast bij de Machu Picchu

Door de protesten ligt dus een groot deel van het trein-, vlieg- en busverkeer stil. Eén van de gevolgen hiervan is dat bij de toegangspoort tot Inca-ruïne Machu Picchu zo’n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten zijn gestrand. De enige manier om comfortabel te reizen tussen de historische ruïnes en de stad Cuzco, 110 kilometer verderop, is per trein. Door demonstraties in Cuzco rijden er voorlopig geen treinen meer. Spoormaatschappij Peru Rail heeft het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor, en om de veiligheid van passagiers te verzekeren.

Een Nederlands stel - hun namen zijn bekend bij de redactie - kan sinds dinsdag geen kant meer op. ,,We verblijven in een hotel vlakbij Machu Picchu. Maandagavond werd om 22.15 uur gemeld dat er over drie kwartier een evacuatietrein zou rijden richting Cuzco. Tja, wij sliepen toen al en hebben daar niks van meegekregen. Een dag later was het te laat.”

Er zijn ook toeristen bij de Machu Picchu die besloten om (deels) te voet terug naar Cuzco te gaan. Een tocht van 41 kilometer door de bergen en deels langs de vernielde spoorlijn, in totaal zo’n acht uur (bergop) wandelen naar het volgende dorpje, Ollantaytambo. Vanuit daar moet er vanwege de stakingen gelift worden tot Cuzco. ,,Van mensen die te voet zijn vertrokken, hoorden we dat er overal stenen op de sporen liggen en er zelfs een stuk van de rail verdwenen is”, vertelt de Belgische Wouter Castryck aan HLN. Hij is gestrand in Aguas Calientes, het afgelegen en enkel met de trein bereikbare kuuroord van waaruit de historische site Machu Picchu bezocht kan worden. ,,Een Duitser is het gelukt om tot in Cuzco te komen, maar die moest na die lange wandeltocht tot aan de bewoonde wereld van wegblokkade naar wegblokkade liften en lopen.”

Tekst gaat verder onder foto.

Volledig scherm Gestrande toeristen staan bij een treinstation in de buurt van Machu Picchu. © AFP

Vlucht naar Peru

KLM laat weten dagelijks naar Lima te vliegen ‘en dat schema is nu nog niet aangepast. We volgen de lokale situatie uiteraard zorgvuldig.’ Klanten die liever nu niet van en naar Lima vliegen kunnen volgens de KLM ‘onder bepaalde voorwaarden’ hun vlucht kosteloos verplaatsen.

Onrust in Peru De situatie in Peru is geëscaleerd toen president Pedro Castillo vorige week werd opgepakt. Dat kwam omdat hij had geprobeerd het Peruaanse parlement te ontbinden, terwijl het congres bezig was om hem af te zetten op verdenking van corruptie en nepotisme. De openbare aanklagers willen dat Castillo achttien maanden in preventieve hechtenis blijft. De aanhangers van Castillo gaan sindsdien de straat op om te demonstreren. Ze vinden dat de politicus onterecht is afgezet en eisen het vertrek van zijn opvolger Dina Boluarte, de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van Peru. Volledig scherm President Pedro Castillo. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: