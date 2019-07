Nederlanders tussen natuurbranden op Franse campings: ‘We hebben geluk gehad’

De brandweer zegt rond ‘campinghoofdstad’ Argelès-sur-Mer elf branden te hebben geteld. Zo'n 300 brandweerlieden werden ingeschakeld. Het vuur, dat onder meer met vier blusvliegtuigen werd bestreden, woedde aan weerskanten van een autoweg die naar zee leidt. Daardoor was de weg niet toegankelijk. De vlammen werden aangewakkerd door windvlagen met een snelheid van 70 kilometer per uur. ,,Het vuur is nu onder controle, maar woedt nog wel’’, aldus een brandweerwoordvoerder. Er zijn geen meldingen van gewonden, maar zeker 2500 campinggasten moesten het gebied met spoed verlaten.

‘As dwarrelde neer’

Richard Hoop, die met zijn gezin op camping La Sirene vertoeft, was aan het zwemmen toen hij de brand gewaar werd. ,,We roken brand en de geur werd vrij snel sterker’’, vertelt de Nederlander. ,,Vervolgens hoorden we sirenes en zagen we blusvliegtuigen boven ons vliegen.’’ Hoop ging direct naar zijn vakantiehuisje, pakte zijn spullen in en ging met de familie naar een 15 kilometer verderop gelegen badplaats. ,,Er stond een lange stoet auto's en as dwarrelde neer.’’ De camping bleef gespaard en Richard is inmiddels weer terug. ,,De rooklucht is er nog wel.’’

‘Last van onze ogen’

Ook de familie Van den Heuvel, die op de naastgelegen camping L’Hippocampe verblijft, zag de rookwolken in de verte. ,,Door de harde wind kwam de geur van de brand snel onze kant op’’, zegt Sabine. Hoewel de brand nog ver weg was, toog de familie naar het zwembad dat echter al snel door de beheerder werd ontruimd. Sabine: ,,We hoorden de ene sirene na de andere en zagen vliegtuigen overkomen.’’ Door de wind leek de rook van alle kanten te komen. ,,We kregen flink last van onze ogen en mensen hadden doeken voor hun mond’’, verhaalt de Nederlandse. ,,Het regende ondertussen asdeeltjes.’’ Het gezin keerde terug naar hun kampeerplek en wachtte instructies af. ,,Het personeel bleef kalm en georganiseerd’’, vertelt Kragten. Hoewel sommige gasten uit zichzelf vertrokken, kwam het uiteindelijk niet tot een evacuatie van de camping. ,,Als ik het nieuws lees, besef ik hoe dichtbij het was. We hebben geluk gehad!’’

Terug naar campings

De gasten van camping Le Dauphin, waar meer dan 1000 mensen kunnen verblijven, werden gisterenavond wel geëvacueerd. ,,Ze hebben allemaal een veilig onderkomen gekregen op daarvoor door de brandweer aangewezen plekken. Er is geen materiële schade”, liet een campingmedewerker weten.



Vakantievierders die inderhaast moesten vertrekken, kregen gisterenavond via een app-bericht te horen dat zij terug konden keren naar hun kampeerplek. De ANWB-alarmcentrale en Buitenlandse Zaken ontvingen geen meldingen van Nederlanders in nood.



Argelès-sur-Mer ziet gedurende de zomermaanden een toestroom van zo'n 140.000 vakantiegangers, meldt persbureau AFP. Door de hitte in de maand juni is veel vegetatie in het gebied kurkdroog. Het risico op natuurbranden is daardoor groot. In de regio Aude ging gisteren zo'n 300 hectare bos in vlammen op.