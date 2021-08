‘Nederlanders vast in bus bij vliegveld in Kaboel, veel taliban, nergens Nederlandse militairen’

In Afghanistan is al ruim 24 uur een Nederlandse evacuatie-operatie bezig die uiterst moeizaam verloopt, meldt Nieuwsuur . Een onbekend aantal Nederlanders zit in ieder geval in één bus te wachten, vlak bij het vliegveld van Kaboel. Maar ze komen niet verder, meldt het actualiteitenprogramma.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de operatie, maar wil er verder niet al te veel over uitweiden. ,,Alles wat ik zeg kan het slagen van de operatie in gevaar brengen. Dat is het laatste dat we willen”, zegt een woordvoerder tegen deze site. ,,Het klopt dat er een bus is en dat die onderweg is naar het vliegveld. We doen er alles aan om die mensen naar het vliegveld te krijgen. Als we daar te veel over gaan praten, helpen we daar niemand mee.”

Nieuwsuur heeft sinds gisteren contact met de evacués. De evacués werden opgeroepen om zich te verzamelen op een locatie en vertrokken daarna in een konvooi naar het vliegveld. In ieder geval één bus staat nog vast en van de andere bussen is niet bekend of ze aangekomen zijn bij het vliegveld.

,,Niemand mag weten dat er veel mensen zijn hier binnen. In Afghanistan kan alles gebeuren. Er komt nu iemand naar me toe, die zegt dat ik mijn telefoon moet uitzetten”, zegt een van de evacués in een spraakbericht tegen Nieuwsuur.

De evacués in de bus zien onderweg veel taliban. Bij het vliegveld komen ze stil te staan. Daar staan nog veel meer bussen. De taliban controleren de papieren. Er is geen begeleiding. Er zijn ook geen Nederlandse militairen bij, laat iemand in de bus aan Nieuwsuur weten. De bus staat misschien een kilometer van het vliegveld.

Geschoten

Eerder vandaag werd al een bus met mensen die door België geëvacueerd werden, tegengehouden bij een controlepost van de taliban. Daarbij werden schoten gelost. Uiteindelijk zijn de inzittenden van de bus nooit op de luchthaven aangekomen. Vier andere bussen kwamen er wel aan.

De grote groep mannen, vrouwen en kinderen was gevraagd om zich naar een geheime locatie te begeven. Van daaruit werden ze met vijf bussen naar de luchthaven gebracht. Om alles veilig te laten verlopen, waren de geëvacueerden van geen enkel detail op de hoogte.

Paniek in bus

Ook de buschauffeurs kregen pas op het laatste moment te horen wat hun reisroute zou zijn. De operatie verliep vlekkeloos en iedereen zou uiteindelijk op een vliegtuig naar Islamabad kunnen stappen om daarna in België opgevangen te worden. Het waren allemaal Belgen of mensen die een band hadden met onze zuiderburen.

Vanochtend werden opnieuw bussen ingezet om mensen vanuit de stad naar de luchthaven te brengen, maar volgens een militaire bron is het daarbij grondig fout gelopen. Eén van de bussen was al bijna op de luchthaven, toen het voertuig moest stoppen bij een van de checkpoints van de taliban. Aanvankelijk beperkten de taliban zich tot de gebruikelijke controle, maar toen werd er plots geschoten. De inzittenden vluchtten in paniek de bus uit en stoven alle kanten op. Ze bleven ongedeerd.

In 24 uur tijd zijn volgens het Witte Huis ongeveer 19.000 mensen geëvacueerd vanaf de luchthaven van Kaboel. Het gaat om mensen die geëvacueerd zijn door Amerikaanse militaire vluchten en door vluchten van de coalitiepartners, zoals België.

Sinds de start van de evacuatiemissie konden al ongeveer 82.300 mensen uit Afghanistan geëvacueerd worden, aldus het Witte Huis. Het Pentagon zei dinsdag dat er nog iets meer dan vijfduizend mensen op de luchthaven wachtten op een vlucht. De VS houden vast aan de deadline van 31 augustus om Afghanistan te verlaten. De druk stijgt dan ook om tegen die datum zoveel mensen uit Kaboel te evacueren.

