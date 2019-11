Nederlanders veroordeeld voor betrokkenheid bij drugslab in België

Duitsland overspoeld door ‘cocaïne­vloed’: recordaan­tal drugsvang­sten in havens

12:41 Nooit eerder is in Duitse havens zoveel cocaïne onderschept als dit jaar. De teller staat nu al op ruim 10.000 kilo, meer dan een verdriedubbeling in vier jaar tijd. Hoewel opmerkelijk is dat nog altijd minder dan in de havens van Rotterdam en Antwerpen.