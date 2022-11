Nederlanders vinden Poetin stuk minder tof dan voor de oorlog, achterban Baudet uitgezonderd

Vladimir Poetin heeft het met zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne verknald bij een grote groep bewonderaars in Nederland. Alleen de achterban van Forum voor Democratie blijft vol begrip voor het handelen van Rusland.

Volledig scherm Thierry Baudet kreeg eerder dit jaar van alle kanten kritiek vanwege zijn uitspraken over onder meer Poetin, die hij ‘een prachtvent’ noemde. © Raphael Drent Dat blijkt uit de jongste Buitenland Barometer van Instituut Clingendael. Samen met onderzoeksinstituut Kieskompas wordt regelmatig onder een representatieve groep Nederlanders gepeild hoe zij aankijken tegen internationale ontwikkelingen. Deze keer lag Rusland opnieuw onder de loep.



In de vorige peiling - gedaan vóórdat de oorlog in Oekraïne begon - beoordeelde zo’n 20 procent van de ondervraagde Nederlanders de Russische president als ‘best wel tof’. Men kon zich vinden in zijn stoere nationalisme en zijn conservatieve ideeën. Bij nader inzien laten veel bewonderaars hem nu toch hard vallen. Van begrip voor het Kremlin is nagenoeg niets over. Ruim twee derde van de Nederlanders (71 procent) ziet Ruslands expansiedrift inmiddels als een bedreiging voor de eigen veiligheid; dat is een verdubbeling ten opzichte van de vorige peiling.



De 20 procent van de Nederlanders die tot aan deze oorlog de nodige affiniteit voelde met de spierballenpolitiek uit Moskou bleek in de vorige peiling van Clingendael vooral te vinden in de achterbannen van PVV, SGP, BoerBurgerBeweging (BBB), JA21 en Forum voor Democratie (FVD). Maar bij vier van die partijen blijkt men inmiddels teruggekomen op die bewondering.



Volgens Monika Sie Dhian Ho, directeur van Clingendael, wordt het buitenlands beleid van Rusland kritischer gevolgd dan voorheen omdat er ook meer over wordt bericht. ,,Aan de ene kant zijn de Nederlanders wat minder enthousiast over het Russische nationalisme en voor zover ze nog wel enthousiast zijn over het conservatisme in Rusland is dat geen beletsel om te vinden dat Rusland wel een dreiging kan zijn.”

Bekoeld

Alleen de achterban van FVD blijft volharden in warme Kremlin-sympathie. Waar dat bij aanhangers van de PVV, SGP, BBB en JA21 dus flink is bekoeld, nam bij de FVD-achterban het begrip voor Poetin zelfs toe sinds de invasie van Oekraïne. Sie Dhian Ho vermoedt dat dat te maken heeft met leiderschap. ,,In het eerste debat over de invasie in Oekraïne zag je bijvoorbeeld hoe Caroline van der Plas (BBB) vanaf haar eerste interventie de Nederlandse regering steunde in een harde koers tegen Rusland. Zij nam afstand van Rusland terwijl haar BBB-achterban best veel affiniteit voelt met het Russische conservatisme, zo hadden we eerder gemeten. In datzelfde debat pleitte Thierry Baudet juist voor begrip voor de Russische wens een invloedssfeer in Oekraïne te hebben. De schuld voor de oorlog legde hij eerder bij de Navo.’’

,,De achterban van Forum volgt de leider in zijn retoriek die veel meer pro-Poetin is en begripvol ten aanzien van de Russische buitenlandse politiek.” Daarbij speelt ook de manier waarop de diverse achterbannen zich informeren een rol, denkt Sie Dhian Ho. Die van FVD informeert zich vaak via sociale media en e-mails uit eigen kring, de achterban van andere partijen heeft een diverser mediagebruik.

Vóór sancties

Opmerkelijk in het onderzoek (gedaan onder 5000 mensen, die in de eerste helft van oktober 2022 werden benaderd) is ook dat een ruime meerderheid van de Nederlanders (68 procent) de sancties tegen Rusland ronduit steunt, ook al doen de consequenties daarvan hier economisch pijn. Ondanks gestegen stookkosten en duurdere benzine aan de pomp zegt 44 procent zelfs voor strengere sancties te zijn. ‘Slechts’ 18 procent wil de sancties terugdraaien om daarmee de eigen economische pijn te verlichten.

,,Een ruime meerderheid van de Nederlanders is kennelijk bereid in een soort oorlogseconomie de economische prijs te betalen voor het buitenlandse beleid. Dat heeft ons wel verbaasd. De dreiging wordt als dichtbij ervaren. Het is een oorlog in Europa. Er is ook het besef wie de volgende is als Rusland op deze manier blijft terugkomen op de dekolonisatie van de Sovjet-Unie. Denk aan de Baltische landen die dus lid zijn van de Navo. In dat geval komt het allemaal heel dichtbij.’’

Nederlanders denken meer dan voorheen in veiligheidstermen op het Europese continent, zo komt uit de peiling naar voren. Bij dat alles spelen dus ook afwegingen die best wel moeilijk liggen voor de Nederlandse bevolking, zoals afbouw van afhankelijkheid van Russisch gas, verhoging defensie-uitgaven (van 48 naar 65 procent vindt meer uitgaven verantwoord) en het sanctiebeleid. ,,De brede steun daarvoor die uit ons onderzoek spreekt, is ongekend”, zegt Sie Dhian Ho.

Nauwelijks begrip

Tot slot en ook opvallend: daar waar er nauwelijks nog begrip is voor het oorlog voeren van Vladimir Poetin denken de meeste Nederlanders niet in termen van collectieve schuld. Niet de Russen, maar de Kremlin-bonzen hebben dit aangericht, zo komt uit het onderzoek naar voren. Er is daarom geen brede steun voor het afzeggen van het Haarlemse Tsjaikovski- en Stravinski-festival of het afbreken van de betrekkingen tussen de Hermitage in Amsterdam en het gelijknamige museum in Sint-Petersburg. Wel vindt 48 procent van de ondervraagden dat Nederlandse bedrijven niet meer in Rusland actief zouden moeten zijn.

