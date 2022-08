Nederlands ambassadepersoneel geëvacueerd na heftige onrust in Bagdad, reisadvies aangepast

De staf van de Nederlandse ambassade in de Irakese hoofdstad Bagdad is geëvacueerd. Het personeel werkt en verblijft tijdelijk in de Duitse ambassade elders in de stad. Dit is het gevolg van de heftige politieke onlusten die vandaag uitbraken en waarbij minstens vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Ook het reisadvies is aangepast.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten: ,,De Nederlandse ambassade ligt midden in de Internationale Zone. Daar is het momenteel erg onrustig; rond de compound vinden vuurgevechten plaats. De Duitse ambassade ligt ver buiten dit gebied. Zodra het weer veilig kan, zullen de medewerkers terugkeren naar de Nederlandse ambassade.”

De veiligheidssituatie is nog verder verslechterd. Het reisadvies voor het grootste deel van Irak, inclusief Bagdad, is al lange tijd rood. Dat betekent: niet reizen, wat uw situatie ook is. ,,De stad Basra is daar nu bijgekomen (dat was oranje: alleen noodzakelijke reizen)", aldus het ministerie.

Nederlanders in deze rode gebieden worden nogmaals dringend opgeroepen om het land te verlaten als dat veilig kan. ,,Deze oproep gold al en die herhalen we nu. Er zijn daar grote veiligheidsrisico’s. Stel uw besluit om te vertrekken niet uit tot het laatste moment. Daarbij geldt dat de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders die besluiten toch in Irak te blijven niet of waarschijnlijk niet kan helpen als hun veiligheidssituatie nog verder verslechtert.”

Totaal uitgaansverbod

Vandaag zijn in Bagdad nieuwe rellen uitgebroken nadat de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr had aangekondigd terug te treden uit de politiek. De demonstranten drongen een regeringspaleis binnen in de zwaarbeveiligde groene zone van de stad, waar zich ook overheidsinstellingen en het parlementsgebouw bevinden.

Op beelden is te zien dat de betogers in het paleis de confrontatie aangaan met beveiligers en de politie. De aanhangers van Sadr hebben de afgelopen maand ook het parlementsgebouw bestormd en bezet om te verhinderen dat er een andere president en premier worden benoemd. Sadr roemde de indringers, omdat ze een ‘radicale verandering’ in het politieke systeem zouden introduceren.

De sjiitische leider zei op Twitter dat hij uit de politiek stapt vanwege de aanhoudende parlementaire crisis in het land. Sadrs partij werd de grootste bij de verkiezingen van oktober, maar het lukte daarna niet om tot een regering te komen. Sadr heeft vaker gezegd zich terug te trekken uit de politiek, maar hij bleef altijd invloedrijk in het land en keerde ook steeds weer terug in de politieke arena.

Hongerstaking

De regering van Irak heeft een totaal uitgaansverbod afgekondigd voor de hoofdstad Bagdad. Moqtada al-Sadr heeft vanavond via zijn partijchef Hassan al-Athari op Twitter aangekondigd dat hij in hongerstaking gaat om de rust te herstellen in Irak. Volgens het staatspersbureau INA is Sadr van plan niet te eten en te drinken totdat de gewelddadigheden en het gebruik van wapens in het land ophouden. ,,De corrupte gemeenschap geeft, wat er ook gebeurt, niemand een rechtvaardiging voor het gebruik van geweld.”

Volgens veiligheidstroepen kwamen er in de late avond zeker zeven mortiergranaten neer in de groene zone van de hoofdstad waar veel overheidsgebouwen en ambassades staan. Ook werd er regelmatig geschoten met automatische wapens.

