Nederlands ex-model klaagt Franse vriend Epstein aan voor verkrachting

Een voormalig Nederlands model heeft de Franse modellenscout Jean-Luc Brunel officieel aangeklaagd voor verkrachting. Dat meldt een Franse nieuwssite. Brunels naam dook op in het onderzoek tegen Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljardair die in juli dood in zijn cel werd aangetroffen na beschuldigingen van misbruik van tientallen meisjes.

De naam van het Nederlandse ex-model wordt niet genoemd op mediapart.fr maar uit haar leeftijd en de beschuldigingen aan het adres van Brunel kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het gaat om Thyssia Huisman (46). Zij verklaarde medio vorige maand tegenover onze nieuwssite dat ze in 1991 werd gedrogeerd en verkracht door de Franse modellenscout, door haar omschreven als de ‘meisjesleverancier van Epstein'.

In een brief die donderdag is overgemaakt aan de officier van justitie in Parijs, schrijft het voormalige model dat ze in het begin van de jaren negentig door Brunel is gedrogeerd en verkracht in een appartement in Parijs. Ze was toen net meerderjarig. Volgens de Nederlandse vrouw bevond het appartement zich aan de Avenue Hoche, vlakbij de Champs Elysees, woonden er meerdere modellen en werden er “dagelijks” recepties georganiseerd “met rijke zakenlieden die werden vergezeld door zeer jonge meisjes.’’

Verjaard

,,Aangezien de feiten zijn verjaard, weet mijn cliënt dat haar getuigenis niet kan leiden tot een vervolging tegen de heer Brunel, maar ze wilde desondanks getuigen om het onderzoek te bevorderen”, verklaarde haar advocaat Anne-Claire Le Jeune tegenover het Franse persbureau AFP.

Gealarmeerd door berichten over mogelijk Franse slachtoffers in de Epstein-zaak, opende het Openbaar Ministerie in Parijs vorige maand een onderzoek naar “verkrachting”en “seksuele mishandeling” van vooral minderjarigen.

Eerdere beschuldigingen

De naam van Jean-Luc Brunel, oprichter van modellenbureaus Karin Models en MC2 Model Management, werd genoemd in het onderzoek tegen de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. De 35-jarige Virginia Giuffre was een van de eersten die Brunel beschuldigde van seksueel misbruik. Hij zou haar gedwongen hebben tot seks met hem toen ze nog minderjarig was. Volgens de Amerikaanse vrouw werd ze tussen haar vijftiende en zeventiende seksueel misbruikt door Jeffrey Epstein en diens vrienden.

In een eerste rechtszaak in de Verenigde Staten, die in 2007 werd afgesloten, hadden twee vrouwen Brunel al beschuldigd van het spelen van de rol van “ronselaar” voor Jeffrey Epstein. Dit door meisjes uit de lagere sociale milieus naar Amerika te brengen en hen een baan als model in het vooruitzicht te stellen.

Geen commentaar

Het Openbaar Ministerie in Parijs verklaarde tegenover AFP niks te willen zeggen over de stand van zaken in het misbruikonderzoek.

Jean-Luc Brunel is volgens het Franse persbureau niet bereikbaar voor commentaar.