Nederlands gezin op overstroomde Franse camping: 'Kalm gebleven voor de kinderen'

,,Ik was met mijn drie kinderen even in de auto weggegaan. Toen we terug naar de camping wilden, stond de weg ineens compleet onder water. Onbegaanbaar! De weg was helemaal overstroomd. We konden niet meer terug. Mijn man was wél nog steeds op de camping! Maar door het noodweer was hij niet meer te bereiken.’’

Volledig scherm Een overstroomde camping in Saint-Julien-de-Peyrolas in Zuid-Frankrijk. © AFP Judith van Oudheusden (37) uit Gorinchem was net een week met haar gezin op vakantie in La Roque-sur-Cèze, een plaatsje in de Zuid-Franse Gard. De afgelopen dagen was het er snikheet, maar donderdag veranderde het weer plotseling. Storm en hevige regenval. ,,Het was heel vervelend. Vooral dat ik niet wist hoe het met mijn man ging, en hij niet hoe het met ons ging. We konden elkaar niet bereiken.’’

Pas na 2 à 3 uur kon Judith alsnog terugrijden naar de camping. ,,De weg naar de camping was overal aangetast door het stromende water. Er waren allemaal diepe kuilen. Overal stroomde nog van dat modderwater.’’ Op de camping vond ze haar man weer. ,,Tussen de tenten waren overal stroompjes water. En het water in de Cèze, de rivier naast de camping, steeg ontzettend snel. Het strandje waar we normaal naar toe gingen, was niet eens meer te zien, dat lag helemaal onder water.’’

Niet bang, wel spannend

Ze was niet bang, maar het was wel spannend, zegt ze. ,,Maar je moet kalm blijven hè? Voor de kinderen.’’

De toeristen op de camping moesten vertrekken, kregen ze eind van de middag te horen. Het gevaar voor een complete overstroming was te groot. ,,Ze zeiden: neem het belangrijkste mee, laat je tent staan, en zorg dat je wegkomt. We mochten naar het gemeentehuis.’’

Dat was een mooi aanbod, maar had weinig om het lijf. ,,Er was niemand om mensen op te vangen. Er was geen eten of drinken en we konden er niet blijven overnachten. Toen zijn we zelf maar eten en drinken gaan halen, zeker voor de kinderen.’’