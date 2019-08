‘Nederlandse (25) slachtoffer van groepsverkrachting in Blanes’

Het persbureau Europa Press meldt dat de verkrachtingen op 11 augustus in de ochtend eerst in een park en later in een appartement hebben plaatsgevonden. Mogelijk kende het slachtoffer, dat al enkele jaren in Blanes woont, één of meerdere verdachten. Na het seksuele misbruik belde de vrouw met behulp van de buurman de politie. Na het afleggen van een verklaring werd ze naar het ziekenhuis gebracht.



Het is het zoveelste bericht uit Spanje over seksueel misbruik. Vorige maand werd nog een 14-jarig meisje aangerand. Omdat zij zich niet verzette, was er volgens de rechter geen sprake van verkrachting. Dit leidde tot veel woede in Spanje.