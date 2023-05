Nederlandse auto geplet tussen twee vrachtwagens in België: drie mensen zwaargewond

Elon Musk gedagvaard in zaak rond Jeffrey Epstein

De steenrijke zakenman Elon Musk is door de Amerikaanse Maagdeneilanden gedagvaard in een zaak rond de zedendelinquent Jeffrey Epstein. Volgens documenten van de rechtbank willen ze meer weten over de rol die het Amerikaanse bankconcern JPMorgan speelde bij de misbruikpraktijken van de door zelfmoord overleden Epstein.