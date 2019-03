Nederlandse ‘bankier’ drugsbende aangehouden

Een 51-jarige Nederlander is in het zuidoosten van Spanje aangehouden op verdenking van het witwassen van geld van drugscriminelen. De man is volgens Spaanse media recent opgepakt in Calpe, 55 kilometer ten noordoosten van Alicante.

Hij zou inkomsten van cocaïnesmokkelaars witwassen vooral via een handel in onroerend goed in Alfaz del Pi, niet ver van Calpe. Het zou gaan om meer dan 80 miljoen euro aan drugsgeld dat vanuit Nederland werd aangevoerd en in Spaans onroerend goed werd rondgepompt.



De verdachte zou een zoon zijn van een leider van een Nederlandse bende drugssmokkelaars, die zich bezighouden met de invoering van cocaïne in Europa vanuit Zuid-Amerika.

De belangrijkste leiders van de organisatie zijn gevestigd in Calpe. Agenten hebben vier voertuigen in beslag genomen en acht panden aan de Costa Blanca met een waarde van meer dan vijf miljoen euro geblokkeerd. De bankier werd gearresteerd in zijn luxe landhuis in Calpe, waar hij met zijn gezin woont.