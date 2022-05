Nederlandse bergwandelaar zwaargewond na uitglijder in Oostenrijk

De man was ondanks het slechte weer met een andere Nederlander (42) vertrokken voor een bergwandeling in het Dachsteinmassief in de Salzburger Alpen. In het hoogalpiene gebied van de Reißgangscharte ging het mis toen de twee op zo'n 1900 meter hoogte een oud sneeuwveld wilden oversteken, meldt de krant Salzburger Nachrichten. De dertiger ging onderuit en gleed naar beneden over de ijzige sneeuw. Hij kwam vast te zitten in het onderste deel van een kloof. Zijn metgezel wilde hem te hulp schieten, maar kon niet over het sneeuwveld komen en alarmeerde omstreeks 13.40 uur de bergreddingsdienst in Filzmoos, zo'n 70 kilometer ten zuidoosten van Salzburg.