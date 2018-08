Nederlandse bestuurder lijkwagen omgekomen op Duitse snelweg

Leroy (15) na racisti­sche aanval op station: Was bang om te sterven op het spoor

13:35 ,,Ik had me voorgenomen om niet fysiek te reageren, maar het werd te gevaarlijk'', vertelt Leroy Abraham (15) twee dagen nadat hij op het perron in het Belgische Aarschot aangevallen werd. Eerst beledigden Jonas V. (35) en twee vrouwen hem, daarna duwden ze de jongen op het spoor. ,,Ik snap niet wat hen bezield heeft. Alsof ik er iets aan kan doen dat ik een andere kleur heb.''