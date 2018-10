Nederlandse caravans door modderstroom gegrepen in Marokko

Video Sulawesi opnieuw getroffen: vulkaanuit­bar­sting in noordoos­ten

9:44 Op Sulawesi is ook een vulkaan uitgebarsten, nadat het Indonesische eiland onlangs is getroffen door een aardbeving gevolgd door een tsunami. De bijna 1800 meter hoge vulkaan Soputan spuwde as en rook zo'n vier kilometer de lucht in.