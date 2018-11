Nederlandse criminelen teisteren Costa del Sol met drugs en liquidaties

Grieken boos over celstraf schoonmaak­ster die loog over basis­school­di­plo­ma

12:36 De veroordeling van een schoonmaakster in Griekenland tot een celstraf van vijftien jaar heeft in het land tot grote verontwaardiging geleid. De vrouw is daarom vandaag weer op vrije voeten gesteld, omdat het hooggerechtshof de zaak opnieuw wil onderzoeken. Dat melden Griekse media.