Nederlandse Cuba-fan bestolen van ruim 1000 euro in legendarisch hotel

Zijn beslissing om nu eens niet bij particulieren te overnachten maar in het prestigieuze Hotel Nacional de Cuba, is Govert van der Linden (60) uit Amsterdam wel heel duur komen te staan. Uit de kluis in zijn hotelkamer in het centrum van Havana verdween minstens 1000 euro van zijn vakantiebudget. ,,Ik wil de locals graag helpen, ook financieel, maar dan wel op eigen initiatief’’, verzucht de onfortuinlijke vakantieganger.

Van der Linden is sinds vanmorgen weer thuis. Met een fikse figuurlijke kater. ,,Je wil je vakantie niet laten vergallen door zo'n diefstal maar het blijft toch door je hoofd spoken. Ik was ook veel gereserveerder omdat je niemand meer vertrouwt’’, zegt hij terugblikkend over de telefoon.

De Amsterdammer verbleef dertien dagen in Cuba. Hij bezocht het Caribische eiland al een keer of negen. ,,Ik ben een liefhebber. Of liever gezegd: was een liefhebber, want voorlopig ga ik er niet meer naartoe.’’ Van der Linden logeerde tot nu toe telkens in zogenoemde casa particulares, de Cubaanse tegenhanger van een bed & breakfast. Voor de verandering besloot hij ditmaal om de eerste en laatste nachten te verblijven in Hotel Nacional de Cuba. ,,Een in 1930 gebouwd staatshotel dat geldt als hét hotel van Cuba omdat alle grootheden der aarde er overnacht hebben.’’

Na aankomst in zijn hotelkamer, op donderdag 10 oktober, stopte Van der Linden het grootste gedeelte van zijn vakantiegeld in de kluis van zijn hotelkamer. ,,Wie naar Cuba gaat, moet veel cashgeld meenemen, weet ik uit ervaring.’’ Toen hij twee dagen later klaar was voor vertrek naar Santa Clara en zijn geld weer uit de kluis haalde, sloeg de schrik hem om het hart. ,,Ik zag onmiddellijk dat er geld miste. Uiteindelijk bleek het meer dan duizend euro te zijn.’’

Schoonmaker

De Nederlander sprak meteen de schoonmakers op de gang aan. Die keken hem ongelovig aan en vroegen of hij zich niet had vergist. Of hij het geld niet ergens anders had bewaard. Daarna deed de zestiger zijn verhaal bij de receptie, waar de receptionist en een beveiligingsmedewerker hem vroegen of hij niemand had meegenomen naar zijn kamer. Van der Linden antwoordde ontkennend. ,,Omdat ze niet direct een oplossing hadden en ik haast had, spraken we af dat zij de zaak zouden onderzoeken en mij bij terugkeer de resultaten daarvan zouden meedelen.’’

De Amsterdammer heeft geen idee of de zaak daadwerkelijk werd onderzocht maar denkt van niet. ,,Bij terugkeer kreeg ik een overzicht te zien van de tijdstippen waarop de deur van mijn kamer open en dicht was gegaan. Daaruit bleek dat er buiten mezelf alleen een schoonmaker in mijn kamer was geweest. Ik heb geen enkel bewijs en kan niemand beschuldigen maar heb sterke vermoedens dat het die schoonmaker is geweest. Hij bezocht mijn kamer vrijdagmiddag uitgerekend op het moment dat ik aan het lunchen was bij het zwembad, waar je bij het ophalen van een handdoek je kamernummer moet noemen.’’

De hotelmanager sprak tweemaal met de bewuste schoonmaker maar die ontkende beide keren. Teleurgesteld over de uitkomst van de zaak, deed Van der Linden aangifte van diefstal bij de politie. Dit tot teleurstelling van de hotelleiding. Daarna meldde hij het voorval aan de nieuwssite CiberCuba, die het verhaal publiceerde mét een foto van de geanonimiseerde aangifte. ,,Ik wil vakantiegangers waarschuwen en hen deze ellende besparen. De aangifte duurde in totaal zo'n zeven uur waarbij de politie met me meereed naar het hotel en we met zeven man in mijn kamer stonden. We kregen te horen dat er ook een registratielijst is met tijdstippen waarop de kluisjes in de hotelkamers worden geopend en gesloten maar die lijst kregen we niet te zien.’’

Complot

Zowel de politie als de hotelleiding vertelde hem dat het de eerste keer ooit was dat er geld was verdwenen uit een kluisje maar daar plaatst hij vraagtekens bij. ,,Ik heb het kluisje goed bekeken en dat bleek van Spaanse makelij te zijn. In een mail aan de leverancier heb ik gevraagd of het mogelijk is om de geschiedenis van de ingetoetste codes op te vragen. Dit omdat de kluisjes beschikken over een MUSB. Daarnaast kunnen ze ook met een sleutel worden geopend,’’ zegt Van der Linden.

Hij denkt aan een complot waarbij alle betrokkenen onder één hoedje hebben gespeeld. Terugkeren naar Cuba zal hij voorlopig niet. ,,Ik vind het jammer van de reputatie van Cuba als toeristenbestemming maar staatshotels zijn niet te vertrouwen. Dat vertelden de Cubanen me ook’’, aldus de Amsterdammer.

Hotel Nacional de Cuba zegt het incident te betreuren maar wil verder niet reageren op de zaak.

Volledig scherm Van der Lindens aangifte. © Privéfoto.