Nederlandse frituurbaas die Miss België stalkte is veroordeeld voor miljoenenfraude

De Nederlandse zakenman Jacobus Perdaems (67), eigenaar van een bekende snackbar in Antwerpen, is in hoger beroep veroordeeld voor schriftvervalsing, fiscale fraude en witwassen. De zestiger kreeg één jaar cel en 6000 euro boete alsook een bestuursverbod van acht jaar. Het hof stelt dat er een bedrag van ruim 3 miljoen euro is witgewassen. Perdaems raakte bekend als de stalker van ex-miss België Ilse De Meulemeester. Ook daarvoor is hij veroordeeld.

Jacobus Perdaems baat sinds 1982 Frituur N°1 uit, vlakbij de Grote Markt in Antwerpen. Klanten konden er alleen contant betalen. De Nederlander bouwde een aanzienlijk vermogen op, maar hield een groot deel van zijn inkomsten uit de boekhouding om minder belastingen te moeten betalen. De Belgische belastingdienst riep hem meermaals op het matje.

De feiten waarvoor hij nu veroordeeld werd, kwamen aan het licht naar aanleiding van een klacht die hij in 2013 had ingediend tegen Ilse De Meulemeester. De frituurbaas, die ooit een groot bewonderaar was van de ex-Miss België, beweerde dat hij onder druk was gezet om haar geld, goud en luxegoederen te geven. Perdaems vertelde de rechercheurs ook uitgebreid over zijn zwarte inkomsten, met een onderzoek tot gevolg.

Daaruit bleek dat hij 3.149.000 miljoen euro aan cash geld uit zijn vennootschap had onttrokken. Hij bewaarde precies drie miljoen euro in het keukenblok van zijn boerderij in Merksplas en deed met de rest cash aankopen. Dat die bedragen in het verleden al geregulariseerd waren, vonden zowel de rechters in eerste aanleg als het hof niet bewezen.

Stalker van ex-miss

Het hof had de zestiger vorige maand ook al veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel voor het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen aan Ilse De Meulemeester. In april 2013 had hij haar Porsche tot twee keer toe aangereden met zijn Range Rover. Hij haar ook belaagd en vernielingen aangebracht. In beide zaken liet hij verstek gaan.

Volledig scherm Ilse De Meulemeester. © Peter Hilz / Photo News