Nederlandse jihadist Khalid M. opgepakt in Spanje

VIDEO ‘Ontdaan’: Belgische slachterij ligt stil na schokkende video Animal Rights

11:42 Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft de Vlaamse minister Ben Weyts van Dierenwelzijn vandaag gevraagd een abattoir in het Belgische Hasselt per direct te sluiten. De organisatie bracht vorige week schokkende beelden van mishandelingen van kalveren in het slachthuis naar buiten.