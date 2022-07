Nederlandse journalist meegenomen door politie in Noord-Irak

De Nederlandse journalist Fréderike Geerdink is meegenomen door de politie in de Koerdische Autonome Regio in Irak. Ze zegt zelf woensdagavond op Twitter dat ze de regio wordt uitgezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten de journalist zo goed mogelijk te willen ondersteunen.

Geerdink stond op het punt om de grens naar Syrië over te steken. Ze is met de politie naar het vliegveld in de Iraakse stad Erbil gebracht, waar ze momenteel nog is. Geerdink denkt zelf dat ze wordt uitgezet omdat ze ‘persona non grata’ is, iemand die vanwege haar ‘scherpe pen’ niet welkom is. “Erdoğans arm is lang”, tweet ze.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de consul-generaal in Erbil ‘nauw contact’ met de journalist. ,,We hebben in het contact met de autoriteiten van de regio onze zorgen uitgesproken over de uitzetting van Geerdink”, vertelt de woordvoerster. ,,We vinden dat journalisten overal ter wereld hun werk moeten kunnen doen, en hebben dus het belang van persvrijheid benadrukt.” Ook heeft de Nederlandse ambassadeur in Bagdad contact opgenomen met de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken over de zaak.

Reactie NVJ: ‘helaas kansloos’

In een reactie laat Thomas Bruning - algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten - deze site weten: ,,We hebben contact gehad met Geerdink. Ze wordt waarschijnlijk het land uitgezet. Triest en naar alle waarschijnlijkheid door de invloed van Turkije. Het is via de diplomatie geprobeerd, maar dat is helaas kansloos gebleken.”

In 2015 werd Geerdink aangehouden in Turkije omdat ze ervan verdacht werd propaganda te verspreiden voor de PKK, een Koerdische organisatie die ook op de terreurlijst van de Europese Unie staat. Ze werd vrijgesproken. Later dat jaar zat ze een aantal dagen vast omdat ze in verboden gebied zou zijn geweest. Uiteindelijk is ze Turkije uitgezet. Daarna ging ze naar Irak en Syrië.

Op Twitter zegt Geerdink verder dat ze hoopt dat iedereen die over Koerdistan en Turkije schrijft de pennen “aanscherpt”. ,,Ze kunnen ons niet allemaal deporteren en verbieden. Het is ronduit triest dat de autoriteiten in de Koerdische regio in Irak zo bang zijn voor een vrouw met een pen. En natuurlijk voor hun eigen lokale journalisten, die vaker dan ooit in de gevangenis zitten”, schrijft Geerdink. De journalist werkt voor verschillende Nederlandse media. Ze schrijft vaak over Koerdistan.