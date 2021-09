Nederlandse klusjesman (51) mogelijk tientallen jaren Spaanse cel in voor doodslaan Britse vrouw (70)

Discriminatie op werk Waarom recruiter Jeroen eerder kiest voor sollici­tant Mark dan voor Mohammed

9 september Een racistische of seksistische opmerking op de werkvloer, of benadeeld worden bij een sollicitatie vanwege je leeftijd, geslacht of afkomst. Nog steeds hebben veel Nederlandse werknemers en werkzoekenden er last van, blijkt uit onderzoek. Wat is de rol van de werkgever in het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt?