Nederlandse klusjesman krijgt bijna 15 jaar cel voor roofmoord in Spanje

Een 51-jarige Nederlander is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van bijna 15 jaar voor het doodslaan en beroven van een Britse vrouw (71), eind 2019 in het zuidoosten van Spanje.

De provinciale rechtbank in Elche, iets onder Alicante, legde de vijftiger 13 jaar cel op wegens moord en 21 maanden voor diefstal met geweld, melden Spaanse media. In de rechtszaak in eerste aanleg was de Nederlander veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar, maar die uitspraak werd door het Spaanse hooggerechtshof vernietigd wegens gebrek aan motivering in het oordeel van de volksjury. Die had de verdachte schuldig verklaard aan het doodslaan van de vrouw nadat hij 550 euro van haar had gestolen in haar woning in Granja de Rocamora.

Het Openbaar Ministerie eiste in die eerste rechtszaak gevangenisstraffen van in totaal 30 jaar tegen de verdachte. In het nieuwe proces, dat eind september begon, verlaagde ze die eis tot 13 jaar en 21 maanden wegens verzachtende omstandigheden. Daarbij ging het om de bekentenis die de man uiteindelijk aflegde.

Schadevergoeding betalen

In het vonnis staat volgens de regionale krant Información ook dat de Nederlander een schadevergoeding van 52.000 euro moet betalen aan een dochter van het slachtoffer en daarnaast nog eens 550 euro die hij van haar moeder stal. Omdat de andere dochter inmiddels is overleden, moet de veroordeelde haar kinderen nog eens 52.000 euro betalen als ze daarom vragen tijdens de uitvoering van het vonnis.

De roofmoord vond plaats op 16 november 2019 tussen 21.00 en 22.00 uur. De Nederlander en de Britse vrouw kenden elkaar al vier jaar. Hij voerde af en toe klusjes uit voor haar. Het ging om schilder-, loodgieters- en elektriciteitswerkzaamheden. Ook had ze hem enkele keren geld geleend, wat hij naar eigen zeggen telkens terugbetaalde. Daarom was de vrouw allerminst verbaasd dat hij op de bewuste zaterdagavond opnieuw om geld vroeg. Ze liet hem zonder meer binnen.

500 euro aan bankbiljetten

De klusjesman, die door een Spaanse vriend naar het dorp was gereden, vroeg haar om 50 euro. De vrouw stemde toe maar terwijl ze haar portemonnee opende en hem het geld gaf, zag hij dat er voor nog 500 euro aan bankbiljetten in zat. Toen de vrouw even later naar de keuken liep, besprong de Nederlander zijn slachtoffer van achteren en greep haar bij de keel. Daarna gooide hij de vrouw op de keukenvloer en sloeg haar volgens het vonnis talloze keren zo hard in het gezicht, op het hoofd en in borst en hals dat ze aan haar verwondingen bezweek.

‘Alsof dat nog niet genoeg was, drukte de 1.85 meter grote en 103 kilo zware Nederlander een van zijn knieën op de borst van het slachtoffer om daarna zijn handen krachtig samen te drukken om haar hals’ citeert de regionale krant uit het vonnis.

Vervolgens liet hij de tengere vrouw met een lengte van 1.56 meter en een gewicht van 57 kilo voor dood achter. Ze werd pas 48 uur later gevonden door een vriendin. Het slachtoffer bleek al haar ribben te hebben gebroken en ook haar borstbeen en kaak. Ze had tevens bloed in haar schedel, te wijten aan een breuk in een bloedvat in de hersenen, alsook hartletsel.

De verdachte werd uiteindelijk op 9 januari 2020 ingerekend in een dorp iets noordelijker. Een week later arresteerde de politie ook een 33-jarige Spaanse handlanger. Beide mannen legden een bekentenis af.

