Nederlandse mensensmokkelaar veroordeeld tot drie jaar celstraf

Een Franse rechter heeft de Nederlandse mensensmokkelaar Ibrahima K. veroordeeld tot drie jaar cel. Zijn ‘partner’, de Afghaan Wakil, kreeg zes jaar. Volgens de rechter staat vast dat het tweetal deze zomer meer dan 80 migranten het Kanaal oversmokkelde naar Engeland, met rubberboten die ze overal in Frankrijk kochten. Migranten betaalden 3500 euro per persoon.

Eén vrouw, de 31-jarige Iraanse psychologe Mitra Mehrad, verdronk bij zo’n overtocht. De boot waarmee zij het Kanaal opging was óók afkomstig van Ibrahima en Wakil. Daarmee zijn de twee medeverantwoordelijk voor haar dood, stelde de aanklager.

De Nederlander (44) waste zijn handen in onschuld tijdens het proces. ,,Ik werd in augustus door Wakil gevraagd om goederen te vervoeren met mijn bestelbus. Dat werden rubberboten. Maar ik wist niet waarvoor die gebruikt werden.’’ Hij zei per klus 800 euro te hebben gekregen. Daarvan moest hij zelf de benzine en de tol betalen. ,,Netto hield ik er per keer 250 euro aan over.’’

Ibrahima, die geboren werd in Guinée, naar Nederland vluchtte en daar politiek asiel kreeg, zei het te hebben gedaan om wat geld bij te verdienen. Hij was bordenwasser in een kantine in Brussel. De rechter en openbaar aanklager stelden dat hij wel degelijk wist wát hij precies deed. ,,U onderhandelde persoonlijk met verkopers over de prijzen van boten’’, zei de rechter. ,,Dat was omdat Wakil geen Frans spreekt’’, antwoordde Ibrahima. De aanklager vond echter dat Ibrahima overal bij was. ,,In zeker vijf gevallen is hij met zijn busje tot aan de rand van het strand gereden. Hij is door de politie gezien op het strand.’’

Organisator

De 25-jarige Afghaan Wakil – wiens eigen asielverzoeken in Groot-Brittannië en in Frankrijk waren afgewezen – wordt gezien als ‘de organisator’ van het netwerk dat mensen smokkelde. Migranten meldden zich bij hem, hij noemde de prijzen, en hij bepaalde wanneer de boten het water opgingen. Hij zei zelf tegen de rechter ‘geen smokkelaar te zijn’. Hij regelde de boten voor de èchte smokkelaars, kreeg daarvoor betaald, en hoopte zo zijn eigen overtocht naar Engeland te kunnen betalen, vertelde hij. ,,Ik kreeg 400 euro per opdracht.’’

Het slachtoffer, Mitra Mehrad, verdronk op 9 augustus in het Kanaal. Haar lichaam werd pas 9 dagen later gevonden voor de kust van IJmuiden. De Nederlandse politie heeft daarna contact gezocht met haar vader in Iran, om officieel haar identiteit vast te kunnen stellen.