Nederlandse militairen op Bahama's: complete sloppenwijken zijn weg

Het schip Johan de Witt was toevallig voor een grote noodhulpoefening naar het Caribisch gebied gevaren. Het bieden van assistentie na orkaanpassages is inmiddels een belangrijke taak van het ministerie van Defensie, vertelt een woordvoerder. ,,We doen dat sinds jaar en dag. Sinds orkaan Irma in 2017 houden we regelmatig grote oefeningen met militairen. Dat zouden we nu doen met de oefening Caribbean Coast, vandaar dat we er met twee extra schepen waren. Toen Dorian langs de Bahama's kwam, kregen we een noodhulpverzoek. We hebben de oefening onderbroken en zijn overgeschakeld naar het echte werk, dus vol aan de bak. Nederland heeft zeker expertise op dit gebied en heeft de middelen om dit goed te kunnen. We hebben nog twee schepen achtergehouden voor de Nederlandse Antillen, waar ook slecht weer heerst.”



Struikelblok in de operatie blijft het weer. ,,Het regent, onweert en er staat een harde wind. Dat maakt het niet gemakkelijker om materiaal aan land te brengen." Een woordvoerder van het ministerie van Defensie zegt dat de militairen onder meer drinkwater, houdbaar voedsel en medicijnen naar de Bahama's hebben meegenomen. Ook zijn er specialisten meegekomen die kunnen helpen bij het herstel van de infrastructuur.