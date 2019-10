Nederlandse moeder loopt week na bevalling listeria-besmetting op in België

Rode Kruis luidt noodklok om vluchtelin­gen­kamp in Bosnië: ‘Menson­waar­dig’

7:26 Het Rode Kruis luidt de noodklok over mensonterende toestanden in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp aan de rand van Bihac in Bosnië en Herzegovina. Het kamp herbergt soms 2000 mensen en is daar totaal niet op ingericht. De omgeving ligt vol landmijnen. ‘Mensonwaardig, aldus een van de vrijwilligers.